Рублев и Медведев выбыли из топ-10 рейтинга ATP

Андрей Рублев Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Российские теннисисты Андрей Рублев и Даниил Медведев лишились позиций в первой десятке мирового рейтинга, обновленная версия которого опубликована в понедельник на сайте ATP.

Медведев опустился на одну ступень и теперь занимает 11-е место. Рублев опустился на девять строчек и теперь располагается на 17-м месте.

На первом месте по-прежнему находится Янник Синнер (Италия). Вслед за ним продолжают располагаться Александр Зверев (Германия), Карлос Алькарас (Испания), Тэйлор Фриц (США).

Британец Джек Дрейпер поднялся с шестого на пятое место, в обратном направлении проследовал серб Новак Джокович. Норвежец Каспер Рууд поднялся на восемь позиций и теперь находится на седьмой строчке. Алекс де Минор из Австралии опустился с седьмой на восьмую ступень. Итальянец Лоренцо Музетти поднялся с 11-го на девятое место, датчанин Хольгер Руне опустился с девятой на десятую строчку.