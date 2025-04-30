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Российского теннисиста отстранили из-за допинга

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Алексей Мокров временно отстранен от участия в соревнованиях, сообщается на сайте Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

В пробе 20-летнего спортсмена найдены следы запрещенного вещества нандролона.

Мокров предоставил образец для анализа во время участия в турнире ITF World Tennis Tour M15 в Шарм-эль-Шейхе в ноябре 2024 года. Образцы А и В дали положительный результат.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Мокров занимает рекордное для себя 1413-е место.

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