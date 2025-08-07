Хачанов победил Зверева и вышел в финал "Мастерса" в Торонто

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов взял верх над представителем Германии Александром Зверевым в полуфинале турнира категории "Мастерс" в Торонто.

Результат встречи – 6:3, 4:6, 7:6 (7:4) в пользу Хачанова.

В мировом рейтинге Хачанов занимает 16-е место, Зверев – третье.

В финале россиянин сыграет с седьмой ракеткой мира американцем Беном Шелтоном.

Ранее Хачанов и Шелтон на официальных турнирах встречались один раз, победу в 2025 году одержал американец.