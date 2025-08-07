Поиск

Хачанов победил Зверева и вышел в финал "Мастерса" в Торонто

Хачанов победил Зверева и вышел в финал "Мастерса" в Торонто
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов взял верх над представителем Германии Александром Зверевым в полуфинале турнира категории "Мастерс" в Торонто.

Результат встречи – 6:3, 4:6, 7:6 (7:4) в пользу Хачанова.

В мировом рейтинге Хачанов занимает 16-е место, Зверев – третье.

В финале россиянин сыграет с седьмой ракеткой мира американцем Беном Шелтоном.

Ранее Хачанов и Шелтон на официальных турнирах встречались один раз, победу в 2025 году одержал американец.

Карен Хачанов теннис
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Станислав Черчесов стал новым главным тренером "Ахмата"

Станислав Черчесов стал новым главным тренером "Ахмата"

Рублёв вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Торонто

Рублёв вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Торонто

Ландо Норрис выиграл Гран-При Венгрии "Формулы-1"

Россияне завоевали золото ЧМ по водным видам спорта в комбинированной эстафете 4х100 м

Российский пловец Колесников завоевал золото ЧМ на дистанции 50 метров на спине

Российский пловец Колесников завоевал золото ЧМ на дистанции 50 метров на спине

"Краснодар" победил московское "Динамо" в матче 3-го тура РПЛ

"Крылья Советов" разгромили "Ростов" в матче 3-го тура РПЛ

Рублев вышел в 1/8 финала турнира в Торонто

Рублев вышел в 1/8 финала турнира в Торонто

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Дальмайер погибла в горах Пакистана

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Дальмайер погибла в горах Пакистана

ХК "Металлург" подписал контракт с нападающим Владимиром Ткачевым

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });