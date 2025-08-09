"Ахмат" обыграл "Зенит" в первом матче после назначения Черчесова

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Грозненский "Ахмат" со счетом 1:0 взял верх над петербургским "Зенитом" в домашнем матче четвертого тура чемпионата России по футболу.

На 30-й минуте зафиксирован автогол защитника "Зенита" Вани Дркушича.

Для "Ахмата" этот матч стал первым после назначения Станислава Черчесова на пост главного тренера команды. В предыдущих трех турах грозненцы потерпели три поражения. Сейчас на их счету 3 очка, команда – на 12-м месте в РПЛ.

"Зенит" - на восьмом месте, 5 очков.

Лидирует в турнирной таблице московский "Локомотив", выигравший все четыре матча в четырех турах (включая встречу со "Спартаком" в субботу - 4:2). В активе "Локомотива" 12 очков.