"Крылья Советов" разгромили "Ростов" в матче 3-го тура РПЛ

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Самарские "Крылья Советов" одержали победу на "Ростовом" (Ростов-на-Дону) в матче 3-го тура РПЛ на стадионе "Ростов Арена" в субботу.

Матч завершился со счетом 4:1 в пользу самарской команды.

Первый гол за "Крылья Советов" на 11-й минуте забил Вадим Раков, на 56-й - Сергей Божин. На 66-й минуте гол за "Ростов" оформил Егор Голенков, но на 74-й преимущество самарцев третьим голом укрепил Раков. Четвертый мяч в ворота "Ростова" на 84-й минуте забил Максим Витюгов.

"Крылья Советов" возглавили турнирную таблицу (7 очков). "Ростов" занимает 14-е место, команда на данный момент потерпела поражение во всех трех прошедших играх сезона.