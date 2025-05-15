СМИ сообщили о скором назначении Моуринью в сборную Португалии

Жозе Моуринью (в центре) Фото: Huseyin Yavuz/ dia images via Getty Images

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Главный тренер турецкого "Фенербахче" Жозе Моуринью достиг предварительной договоренности с Португальской федерацией футбола о должности наставника национальной команды страны. Об этом сообщает Haberturk.

Ожидается, что назначение состоится в июне по окончании Лиги наций УЕФА, где сборной Португалии предстоит сыграть в полуфинале и, в случае победы, в финале.

Изначально планировалось, что 62-летний Моуринью возглавит португальскую сборную летом 2026 года, когда истечет срок его контракта с "Фенербахче". Однако в федерации посчитали уместным ускорить назначение, поскольку авторитет португальца для работы с нападающим Криштиану Роналду актуален уже в настоящий момент.

При этом федерация не хочет выплачивать "Фенербахче" компенсацию за разрыв контракта Моуринью с клубом. Ожидается, что тренер договорится с турецким клубом о расставании по обоюдному согласию сторон.

Моуринью является одним из самых титулованных тренеров мира. Он выигрывал чемпионаты Португалии (с "Порту"), Англии ("Челси"), Италии ("Интер"), Испании ("Реал"). Будучи тренером "Порту", он выиграл Лигу чемпионов и Кубок УЕФА. К триумфу в ЛЧ он также приводил "Интер", а с "Манчестер Юнайтед" выиграл Лигу Европы.