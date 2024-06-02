Моуринью возглавил "Фенербахче"

Жозе Моуринью Фото: Ibrahim Ezzat/NurPhoto via Getty Images

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Португалец Жозе Моуринью стал главным тренером "Фенербахче", сообщается в соцсетях турецкого футбольного клуба.

Об условиях соглашения пока не говорится.

Предыдущим местом работы 61-летнего специалиста была итальянская "Рома", откуда он был уволен в январе нынешнего года.

Моуринью является одним из самых титулованных тренеров мира. Он выигрывал чемпионаты Португалии (с "Порту"), Англии ("Челси"), Италии ("Интер"), Испании ("Реал"). Будучи тренером "Порту" он выиграл Лигу чемпионов и Кубок УЕФА. К триумфу в ЛЧ он также приводил "Интер", а с "Манчестер Юнайтед" выиграл Лигу Европы.