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Канада одержала волевую победу над Австрией на ЧМ по хоккею

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Канады со счетом 5:1 победила национальную команду Австрии в матче группового этапа чемпионата мира-2025.

Игра прошла в Стокгольме.

После первого периода канадцы уступали в счете, но вскоре смогли ответить серией голов.

Команды провели по четыре матча. Канада, набрав 12 очков, лидирует в группе А. По дополнительным показателям она опережает Швецию, у которой аналогичное число баллов.

Австрия – на шестом месте, 2 очка.

В параллельно шедшем в датском Хернинге матче Чехия со счетом 6:1 разгромила Венгрию.

Набрав 11 очков, сборная Чехии лидирует в группе В. Венгрия – на шестом месте, 3 балла.

Сборные России и Белоруссии участия в турнире не принимают из-за санкций Международной федерации хоккея (ИИХФ).

хоккей ЧМ по хоккею
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