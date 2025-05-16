Российский хоккеист Юров перешел в "Миннесоту"

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Российский нападающий Данила Юров подписал контракт с "Миннесотой", сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги.

Соглашение рассчитано на три года.

21-летний Юров – воспитанник "Металлурга". В КХЛ за эту команду он провел 279 матчей, в которых набрал 99 (49+50 по системе "гол+пас") очков. В 2024 году в составе магнитогорской команды выиграл Кубок Гагарина.

"Металлург" и "Миннесота" в этом сезоне вылетели в первых раундах плей-офф КХЛ и НХЛ соответственно.