Российский хоккеист Юров перейдет из "Металлурга" в "Миннесоту"

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - "Металлург" расторг контракт с нападающим Данилой Юровым, сообщает пресс-служба магнитогорского хоккейного клуба.

Сообщается, что инициатива расставания принадлежит самому игроку: 21-летний спортсмен решил продолжить карьеру в НХЛ. Юров будет задействован в системе "Миннесоты", задрафтовавшей его в 2022 году.

"Металлург" отметил, что сохранил за собой спортивные права на игрока: при возвращении Юрова в КХЛ, он будет выступать в магнитогорской команде.

Юров – воспитанник "Металлурга". В КХЛ за эту команду он провел 279 матчей, в которых набрал 99 (49+50 по системе "гол+пас") очков. В 2024 году в составе магнитогорской команды выиграл Кубок Гагарина.

В розыгрыше Кубка Гагарина КХЛ "Металлург" вылетел в первом раунде. В свою очередь, "Миннесота" только в начале пути в розыгрыше Кубка Стэнли. В первом раунде серии плей-офф команда встречается с "Вегасом" и уступает ему по победам 0-1.