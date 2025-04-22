Поиск

Российский хоккеист Юров перейдет из "Металлурга" в "Миннесоту"

Российский хоккеист Юров перейдет из "Металлурга" в "Миннесоту"
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - "Металлург" расторг контракт с нападающим Данилой Юровым, сообщает пресс-служба магнитогорского хоккейного клуба.

Сообщается, что инициатива расставания принадлежит самому игроку: 21-летний спортсмен решил продолжить карьеру в НХЛ. Юров будет задействован в системе "Миннесоты", задрафтовавшей его в 2022 году.

"Металлург" отметил, что сохранил за собой спортивные права на игрока: при возвращении Юрова в КХЛ, он будет выступать в магнитогорской команде.

Юров – воспитанник "Металлурга". В КХЛ за эту команду он провел 279 матчей, в которых набрал 99 (49+50 по системе "гол+пас") очков. В 2024 году в составе магнитогорской команды выиграл Кубок Гагарина.

В розыгрыше Кубка Гагарина КХЛ "Металлург" вылетел в первом раунде. В свою очередь, "Миннесота" только в начале пути в розыгрыше Кубка Стэнли. В первом раунде серии плей-офф команда встречается с "Вегасом" и уступает ему по победам 0-1.

Металлург Миннесота НХЛ КХЛ хоккей Данила Юров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дубль Овечкина принес "Вашингтону" победу в первом матче серии плей-офф НХЛ

Российский хоккеист Бардаков перешел в клуб НХЛ "Колорадо"

Пиастри выиграл Гран-при Саудовской Аравии "Формулы-1" и возглавил личный зачет

"Трактор" стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина КХЛ

"Трактор" стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина КХЛ

Лидирующий в РПЛ "Краснодар" выиграл у "Ахмата"

"Спартак" обыграл "Акрон" в РПЛ, уступая со счетом 0:2

Сергей Ковалев победил Артура Манна в своем прощальном поединке

РПЛ ввела в ФК "Химки" внешнее управление

Стадион "Краснодара" переименуют в "Ozon Арену"

Стадион "Краснодара" переименуют в "Ozon Арену"

Овечкин забросил 897-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });