Назван состав на первый этап боксерского "Кубка Победы-2025"

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Определился состав пар участников четвертьфинальных встреч в рамках Всероссийского турнира "Кубок Победы", сообщает пресс-служба Федерации бокса России. Соревнование стартует 21-22 мая в Перми.

Состав выглядит следующим образом:

"Сибирь" - "Ленинград"

До 58 кг: Соян Монгуш (Кызыл) – Эдуард Саввин (Санкт-Петербург);

До 65 кг: Данил Логинов (Чита) – Илья Попов (Санкт-Петербург);

До 73 кг: Иосиф Штурхецкий (Красноярск) – Артур Кулаков (Псков);

До 80 кг: Назар Андреев (Якутск) – Никита Кузьмин (Санкт-Петербург);

Свыше 86 кг: Сергей Слободян (Красноярск) – Игорь Федоров (Санкт-Петербург).

"Кама" - "Москва"

До 58 кг: Руслан Белоусов (Саранск) - Шункор Абдурасулов;

До 65 кг: Данис Габдрафиков (Уфа) - Асрор Акпарходжаев;

До 73 кг: Абдуллох Тохиров (Узбекистан) - Магомет Гетагазов;

До 80 кг: Сергей Сергеев (Казань) - Дмитрий Палавандзия;

Свыше 86 кг: Бекхан Исраилов (Белорецк) - Никита Ануфриенко.

"Сталинград" - "Тула"

До 58 кг: Жираир Саргсян (Армения) – Виталий Бойцов (Балашиха);

До 65 кг: Нарек Оганесян (Армения) - Саидамир Салохидинов (Ивантеевка);

До 73 кг: Размик Хачатрян (Республика Крым) – Сергей Собылинский (Белгород);

До 80 кг: Ильяс Магомедов (Республика Дагестан) – Никита Воронов (Белгород);

Свыше 86 кг: Олег Фомичев (Волгоград) – Светослав Тетерин (Рязань).

"Баку" - "Урал"

До 58 кг: Залимхан Сулейманов – Евгений Ляшков (Екатеринбург);

До 65 кг: Заур Гахраманов – Марк Урванов (Екатеринбург);

До 73 кг: Саиджамшид Джафаров - Хушбахт Кулдашев (Тюмень);

До 80 кг: Мурад Аллахвердиев - Абдумалик Болтаев (Таджикистан);

Свыше 86 кг: Махаммад Абдуллаев – Александр Дорофеев (Асбест).

Турнир посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Соревнования будут организованы промоутерской компанией Dynamo Boxing Promotions при поддержке Федерации бокса России.

Соревнования пройдут в формате профессионального бокса в пяти весовых категориях (до 58, до 65, до 73, до 80 и свыше 86 кг). Формула боя - четыре раунда по три минуты.

Действующим чемпионом является команда "Тула", которая в прошлом году в финале одолела "Каму". Третьими стали боксеры из "Москвы", которые занимали эту позицию и в первых трех розыгрышах. Победителями первых двух турниров была "Кама", которая в финалах дважды побеждала "Ленинград".

На втором этапе "Кубка Победы-2025", который пройдет 29 мая в Саранске, состоятся полуфиналы. Суперфинал и матч за третье место пройдут 4 июня в Оренбурге.

В прямом эфире весь турнир будет показан на телеканалах "Матч ТВ" и "Матч! Боец".