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ОКР намерен оспорить недопуск российских хоккеистов на ОИ

ОКР намерен оспорить недопуск российских хоккеистов на ОИ
Фото: Francesco Scaccianoce/Getty Images

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Олимпийский комитет России будет оспаривать решение отстранить сборную России по хоккею от участия в зимней Олимпиаде 2026 года, говорится в заявлении ОКР.

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"(...) юристы ОКР сейчас прорабатывают варианты оспаривания в международных судебных инстанциях действий, а точнее бездействий МОК. Потому что препятствия, на которые ссылается МОК, устранены и организация об этом официально уведомлена", - говорится в тексте обращения.

В ОКР обратили внимание на то, что "отстранение российской хоккейной сборной от всех международных соревнований началось ещё в 2022 году и юридически никак не связано с решением Международного олимпийского комитета об отстранении Олимпийского комитета России в 2023 году".

"Наша позиция простая, нет никаких юридических оснований для отстранения ОКР, все права нашего Национального олимпийского комитета должны быть восстановлены, а российские спортсмены должны иметь право принять участие во всех олимпийских дисциплинах, в которых они имеют право участвовать в соответствии со спортивными принципами отбора, включая хоккейный турнир", - говорится в заявлении ОКР.

Ранее СМИ сообщали о недопуска сборной России на Олимпиаду-2026.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

МОК ОКР Олимпийские игры ОИ хоккей
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