Умер четырехкратный чемпион мира по вольной борьбе Хасимиков

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В возрасте 72 лет скончался советский борец вольного стиля Салман Хасимиков, сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы России.

"Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, греко-римской и женской борьбе искренне соболезнуют родным и близким Салмана Алхазуровича", - говорится в сообщении.

Салман Хасимиков – четырехкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы в весовой категории свыше 100 кг.