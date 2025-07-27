ЦСКА обыграл "Ахмат" во втором туре РПЛ

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА во втором туре Российской премьер-лиги обыграл дома грозненский "Ахмат" со счетом 2:1.

Счет в матче открыл "Ахмат": на 15-й минуте гол провел форвард Брайан Мансилья.

Армейцы забили два мяча в добавленное к первому тайму время , оба года на счету защитника Данила Кругового.

"Ахмат" заканчивал матч в меньшинстве после удаления Дарко Тодоровича за две желтых карточки.

ЦСКА одержал первую победу в сезоне и набрал 4 очка. "Ахмат" потерпел второе поражение — 0 очков.