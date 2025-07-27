"Зенит" сыграл вничью с "Рубином" в матче РПЛ

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Футболисты казанского "Рубина" и петербургского "Зенита" со счетом 2:2 завершили матч второго тура чемпионата России.

Игра прошла в Казани.

В первом тайме "Зенит" добился преимущества в два гола. В составе команды голы провели Андрей Мостовой (11-я минута, с пенальти) и Матео Кассьера (36).

Во втором тайме "Рубин" отыгрался, в его составе точные удары нанесли Велдин Ходжа (47) и Мирлинд Даку (90).

После второго тура команды входят в группу клубов, набравших по 4 очка.