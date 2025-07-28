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ХК "Металлург" подписал контракт с нападающим Владимиром Ткачевым

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб "Металлург" в понедельник объявил о подписании контракта с нападающим Владимиром Ткачевым, который в прошлом сезоне выступал за "Авангард".

Соглашение между клубом и 29-летним форвардом рассчитано до конца сезона 2026/27, говорится в сообщении клуба.

По данным КХЛ, на счету Ткачева в лиге 470 игр, 120 шайб и 269 результативных передач. В прошлом сезоне он провел 17 матчей и набрал 15 (4+11) очков. В прошлом июле хоккеист получил тяжелую травму - разрыв ахиллова сухожилия - на индивидуальной беговой разминке.

В июле "Авангард" объявил о расторжении контракта с Ткачевым, который был рассчитан до 2030 года.

"К сожалению, в текущей ситуации с потолком зарплат иногда приходится принимать непопулярные решения. Для построения коллектива, который способен бороться за Кубок Гагарина, необходимо усиление многих позиций, в том числе оси центральных нападающих и обороны. Контракт Владимира сковывает нас и не оставляет маневров для иных действий", – привела тогда пресс-служба клуба заявление генерального директора Германа Чистякова.

Ткачев начинал карьеру в "Омских Ястребах" (МХЛ, 2012-2014 гг.) и "Авангарде" (КХЛ, 2013/14). В разные годы выступал за канадские клубы Moncton Wildcats и Remparts de Québec, американских Los Angeles Kings и Ontario Reign. В России играл в СКА, командах "Адмирал" и "Салават Юлаев". В составе "Авангарда" был с 2022 года.

Владимир Ткачев Металлург КХЛ хоккей
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