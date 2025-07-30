Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Дальмайер погибла в горах Пакистана

Фото: Kevin Voigt/Getty Images

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Биатлонистка из Германии, двукратная олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер погибла в результате камнепада во время восхождения в горах Пакистана, сообщает телеканал ZDF.

"По имеющимся данным, 31-летняя Дальмайер совершала восхождение на пик Лайла в горах Каракорум в Пакистане вместе с напарницей. На высоте около 5700 метров она попала под камнепад и получила серьезные травмы, в результате которых скончалась", - пишет портал.

Отмечается, что напарница спортсменки сразу вызвала спасательные службы, однако из-за удаленности места завала они долго не могли добраться до места происшествия.

Дальмайер завоевала на Олимпиаде в Пхенчхане золото в спринте и гонке преследования, а также бронзу в индивидуальной гонке. Кроме того, она является семикратной чемпионкой мира. Карьеру Дальмайер завершила в 2019 году.

Спортсменка была действующим сотрудником горноспасательной службы, опытным альпинистом и получила квалификацию горного и лыжного гида.

