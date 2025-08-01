Даниил Медведев не смог выйти в четвертый круг турнира в Торонто

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев уступил представителю Австралии Алексею Попырину в матче третьего круга турнира категории Masters в Торонто.

Счет - 7:5, 4:6, 4:6.

Медведев занимает 14-ю строчку в рейтинге АТР, Попырин - 26-ю.

Ранее в мае Медведев победил Попырина в третьем круге турнира в Риме. Российский теннисист по счету личных встреч уступает представителю Австралии - одна победа против четырех поражений.