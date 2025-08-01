Михал Чайковски помещен в список отказов КХЛ

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Защитник "Спартака" Михал Чайковски помещен в список отказов КХЛ, сообщается в пятницу на сайте хоккейного клуба.

В течение 48 часов любой клуб КХЛ может предложить игроку продолжить карьеру в его системе, говорится в сообщении.

Контракт словацкого хоккеиста действовал до 31 мая 2026 года.

Чайковски выступал за "Спартак" с 2023 года, до этого также играл в составах "Автомобилиста", "Сибири" и московского "Динамо".

В составе сборной Словакии Чайковски стал бронзовым призером Олимпийских игр 2022 года.