Игрок "Локомотива" Станислав Топинка перешел в "Сочи"

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Полузащитник "Локомотива" Станислав Топинка перешел в "Сочи", сообщает в субботу московский клуб.

Соглашение содержит опцию обратного выкупа.

Девятнадцатилетний Топинка провел в системе клуба 2,5 года, сообщает "Локомотив". В основной команде дебютировал в конце прошлого сезона, выйдя на замену в матче 30-го тура РПЛ против "Акрона".

В четверг клуб "Сочи" сообщил, что его состав на правах аренды пополнил полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин.