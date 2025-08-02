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Кэти Ледеки стала семикратной чемпионкой мира на дистанции 800 м вольным стилем

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Американская пловчиха Кэти Ледеки в субботу завоевала седьмое золото ЧМ на дистанции 800 м вольным стилем и стала 23-кратной чемпионкой мира.

Результат Ледеки - 8 минут 5,62 секунды (это новый рекорд ЧМ). Серебро и бронзу завоевала австралийка Лани Паллистер (8 минут 5,98 секунды) и канадка Саммер Макинтош (8 минут 07,29 секунды).

Россиянки Софья Дьякова и Ксения Мишарина не смогли выйти в финал.

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Кэти Ледеки США
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