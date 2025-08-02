Российские пловцы завоевали серебро ЧМ в смешанной эстафете 4x100 вольным стилем

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Российские спортсмены в субботу заняли второе место на ЧМ по водным видам спорта в смешанной эстафете 4x100 вольным стилем.

Россию представляли Егор Корнев, Иван Гирёв, Дарья Трофимова и Дарья Клепикова. Они показали результат 3 минуты и 19,68 секунды.

Золото завоевала сборная США - 3 минуты и 18,48 секунды (это новый рекорд). На третьем месте Франция (3 минуты и 21,35 секунды).

Российские спортсмены выступают на ЧМ в Сингапуре под нейтральным флагом. Сейчас на счету россиян 14 медалей: четыре золотых, семь серебряных, три бронзовых.