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"Локомотив" обыграл "Пари НН" в матче 3-го тура РПЛ

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Московский "Локомотив" в субботу обыграл "Пари НН" в матче 3-го тура РПЛ.

Встреча, прошедшая на стадионе "Ахмат Арена", завершилась со счетом 3:2 в пользу московской команды.

На 29-й минуте счет открыл игрок "Локомотива" Дмитрий Воробьев, на 59-й минуте в ворота "Пари НН" мяч забил Алексей Батраков. На 60-й минуте первый гол за нижегородцев провел Вячеслав Грулёв. На 62-й минуте третий гол московской команды оформил Сергей Пиняев. На 71-й минуте второй гол за "Пари НН" забил Тьяго Весино.

"Локомотив" занял первую строчку в турнирной таблице (9 очков), "Пари НН" - на 15-м месте, на его счету в новом сезоне пока нет побед.

Локомотив Пари НН РПЛ футбол
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