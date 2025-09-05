"Локомотив" вновь стал обладателем Кубка Открытия КХЛ

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты ярославского "Локомотива" одолели челябинский "Трактор" в стартовом матче регулярного чемпионата КХЛ – 2:1.

Игра прошла в Ярославле.

Основное время завершилось со сетом 1:1, в овертайме результат не изменился, в серии буллитов успешнее оказался "Локомотив".

В стартовом матче чемпионата традиционно разыгрывается Кубок Открытия, этот трофей "Локомотив" выиграл второй раз подряд. Он – действующий обладатель Кубка Гагарина, финальную серию в прошлом сезоне он выиграл у "Трактора".