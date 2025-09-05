Поиск

"Локомотив" вновь стал обладателем Кубка Открытия КХЛ

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты ярославского "Локомотива" одолели челябинский "Трактор" в стартовом матче регулярного чемпионата КХЛ – 2:1.

Игра прошла в Ярославле.

Основное время завершилось со сетом 1:1, в овертайме результат не изменился, в серии буллитов успешнее оказался "Локомотив".

В стартовом матче чемпионата традиционно разыгрывается Кубок Открытия, этот трофей "Локомотив" выиграл второй раз подряд. Он – действующий обладатель Кубка Гагарина, финальную серию в прошлом сезоне он выиграл у "Трактора".

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Алькарас победил Джоковича в полуфинале US Open

Защитник сборной Камеруна Ву перешел в "Спартак"

Месси допустил, что не сыграет на ЧМ-2026

Месси допустил, что не сыграет на ЧМ-2026

Соболенко и Анисимова сыграют в финале US Open

Соболенко и Анисимова сыграют в финале US Open

Сборные России и Иордании сыграли вничью в товарищеском матче

Семак счел неуместным ужесточение лимита на легионеров

Восточный экономический форум - 2025

Дегтярев предложил плавно сокращать лимит на легионеров в РПЛ к 2028 году

Дегтярев предложил плавно сокращать лимит на легионеров в РПЛ к 2028 году

Определились все полуфиналисты US Open-2025

Глава УЕФА выступил против отстранения россиян

Соболенко и Пегула стали полуфиналистками US Open

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });