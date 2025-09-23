Поиск

Гендиректор IBA.PRO предостерег Силягина от халатности в поединке с Кейбером

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный директор IBA.PRO, промоутер Ал Сиеста считает, российский боксер Павел Силягин в хорошей форме подходит к поединку с Гонсалесом Кейбером из Венесуэльцем. Кроме того, он не считает венесуэльца проходным соперником.

"Когда Силягин занимал первую строчку рейтинга WBC, у него была возможность подраться за временного чемпиона с Дэвидом Бенавидесом, но каким-то образом эта возможность была упущена. Сейчас Силягин в хорошей форме, он активен. Кейбер - нормальный соперник, не назову его проходным. Он дал Бижамову очень серьезный бой, отправив Джамбулата в нокдаун. Силягину нельзя халатно относиться к этому противостоянию", - сказал Ал Сиеста "Интерфаксу".

"Этот бой будет еще одним маленьким шажком к вершине. Следующий год будет большим для Павла Силягина. Он по многим версиям приближается к топ-3. Со своей стороны, сделаем все, чтобы Павел Силягин получил возможность провести крупный бой. Но сейчас весь фокус Павла должен быть на Кейбере. Как вы знаете, смотреть за спину сопернику может быть чревато", - отметил промоутер.

Восьмираундовый поединок за титул IBA.Intercontinental во втором среднем весе будет со-главным в рамках шоу "IBA.PRO 9", которое пройдет 26 сентября в Уфе.

Обладатель поясов WBAGoldи IBFIntercontinentalСилягин на профессиональном ринге одержал 16 побед (семь – нокаутом) при одной ничьей. В активе Кейбера 21 победа (18 – досрочных) при одном поражении.

