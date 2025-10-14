Экс-чемпион Hardcore MMA уверен, что реванш Яна и Двалишвили будет конкурентным

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Бывший чемпион Hardcore MMA Шамиль Рамазанов, считает, что бой-реванш грузина Мераба Двалишвили и россиянина Петра Яна получится более крутым, чем первый их поединок.

"Уверен, что реванш будет сильно отличаться от первого поединка. Пока что сложно сказать, что кто-то будет фаворитом. Но я уверен, что нас ждет очень крутой и конкурентный бой. Петру желаю удачи", - сказал Рамазанов "Интерфаксу".

"Мераб - реальная машина. Если кто-то считает, что он - величайший боец легчайшего дивизиона, то у него будут все аргументы доказать это. Первый поединок с Петром получился достаточно односторонним. Но там, как мне кажется, было еще два фактора помимо уровня Мераба. Петр мог недооценить его и к тому же Петр выходил с серьезной травмой, как мы узнали потом. Сейчас совсем другой Петр Ян. Он здоров, он дышит все раунды, он бьет в полную силу, и он борется", - отметил Рамазанов.

Реванш пройдет на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе в ночь на 7 декабря по московскому времени.

Ранее соперники встречались в марте 2023 года в Лас-Вегасе, тогда победил Двалишвили единогласным решением судей.

32-летний Ян – экс-чемпион UFC в легчайшем весе. На счету россиянина в ММА 19 побед и пять поражений. На счету 34-летнего Двалишвили в смешанных единоборствах 21 победа и четыре поражения.