"Авангард" обыграл "Трактор" в самом результативном матче сезона в КХЛ

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Омский "Авангард" со счетом 8:5 взял верх над челябинским "Трактором" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

По два гола в составе "Авангарда" провели Никита Прохоркин (15, 51 минуты), Эндрю Потуральски (26, 56 – в пустые ворота) и Дмитрий Рашевский (12, 32), по разу отличились Василий Пономарев (4), Дамир Шарипзянов (11).

Авторы голов у "Трактора": Егор Коршков (5), Федор Крощинский (17), Джош Ливо (23), Пьеррик Дюбе (26).

Матч стал самым результативным со старта чемпионата КХЛ-2025/26.

Команды представляют Восточную конференцию КХЛ. "Авангард" занимает второе место (22 очка), "Трактор" - пятое (18).