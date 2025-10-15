Сборная Англии первая в Европе пробилась на ЧМ-2026

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Англии со счетом 5:0 разгромили Латвию в гостевом матче европейского отбора на чемпионат мира 2026 года.

Игра прошла в Риге.

Набрав в шести матчах 18 очков, английская сборная гарантировала себе первое место в группе К, дающее путевку на ЧМ.

Англия – первая европейская сборная, пробившаяся на ЧМ.

Также в отчетный игровой день, места на ЧМ от разных конфедераций обеспечили Сенегал, Кот-д"Ивуар, Катар, Саудовская Аравия.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в Канаде, Мексике и США. Участие в турнире примут 48 сборных.