Поиск

"Шанхайские Драконы" возглавили Западную конференцию КХЛ

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Китайский клуб "Шанхайские Драконы" со счетом 3:2 победил московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Игра прошла в Санкт-Петербурге, где "Драконы" проводят домашние матчи.

В составе победителей голы провели Никита Попугаев (4-я минута), Гейдж Куинни (15), Борна Рендулич (24).

Авторы голов у "Динамо": Седрик Пакетт (21) и Игорь Ожиганов (39).

"Шанхайские Драконы" набрали 20 очков и вышли на первое место в Западной конференции КХЛ. По дополнительным показателям они опережают имеющий аналогичное число баллов ярославский "Локомотив".

"Динамо" - на шестом месте, 17 очков.

хоккей КХЛ Шанхайские Драконы Динамо Санкт-Петербург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Роналду стал рекордсменом по числу голов в отборочных турнирах ЧМ

Сборная России по футболу разгромила команду Боливии в товарищеском матче

Назван стартовый состав сборной России по футболу на матч с Боливией

CAS отклонил протесты на недопуск гимнастов Израиля на ЧМ

Умер трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Александр Дитятин

Умер трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Александр Дитятин

UFC анонсировал бой-реванш Петра Яна и Мераба Двалишвили в декабре

Россиянин Дорофеев признан лучшим игроком недели в НХЛ

Определились полуфиналисты молодежного ЧМ по футболу

Голевой пас Овечкина помог "Вашингтону" одолеть "Рейнджерс" в НХЛ

Хет-трик россиянина Марченко принес "Коламбусу" победу над "Миннесотой" в НХЛ

Хет-трик россиянина Марченко принес "Коламбусу" победу над "Миннесотой" в НХЛ
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });