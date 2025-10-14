"Шанхайские Драконы" возглавили Западную конференцию КХЛ

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Китайский клуб "Шанхайские Драконы" со счетом 3:2 победил московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Игра прошла в Санкт-Петербурге, где "Драконы" проводят домашние матчи.

В составе победителей голы провели Никита Попугаев (4-я минута), Гейдж Куинни (15), Борна Рендулич (24).

Авторы голов у "Динамо": Седрик Пакетт (21) и Игорь Ожиганов (39).

"Шанхайские Драконы" набрали 20 очков и вышли на первое место в Западной конференции КХЛ. По дополнительным показателям они опережают имеющий аналогичное число баллов ярославский "Локомотив".

"Динамо" - на шестом месте, 17 очков.