Дмитрий Парфенов покинул "Торпедо" через месяц после назначения

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - "Торпедо" расторгло контракт с главным тренером команды Дмитрием Парфеновым, сообщается на сайте московского футбольного клуба.

Соответствующее решение принято по соглашению сторон.

"Благодарим специалиста за проделанную работу и желаем удачи в дальнейшей тренерской карьере!" - говорится в сообщении.

51-летний Парфенов возглавил "Торпедо" 13 сентября этого года. Под его руководством команда провела пять матчей в Первой лиге и Кубке России: по два раза выиграла и проиграла, один раз сыграла вничью.

Ранее Парфенов работал в клубах "Текстильщик" (Иваново), "Тосно", "Урал", "Арсенал" (Тула), "Родина" и "Актобе" (Казахстан).

В качестве тренера Парфенов выигрывал Кубок России 2017/2018 с "Тосно" и доходил до финала турнира с "Уралом" в сезоне 2018/2019.

Что касается "Торпедо", сейчас оно занимает последнее, 18-е место в Первой лиге.

футбол Торпедо Дмитрий Парфенов
