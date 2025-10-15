Арташес Арутюнянц покинул пост президента ФК "Ростов"

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Арташес Арутюнянц оставил должность президента футбольного клуба "Ростов", сообщает пресс-служба клуба из Ростова-на-Дону.

"Это решение было непростым, так как "Ростов" для меня, как для ростовчанина, это не просто клуб. Это великая история нашего города, это тысячи преданных болельщиков по всей стране, это радость побед и горечь поражений, через которые мы вместе проходили на протяжении восьми лет", - приводятся в сообщении слова Арутюнянца.

Арутюнянц руководил клубом с 2017 года. При нем футболисты "Ростова" стали серебряными призерами Кубка России по футболу в сезоне 2024/2025, в сезоне 2022/2023 поднялись на 4-е место в турнирной таблице, что стало самой высокой позицией клуба при Арутюнянце.