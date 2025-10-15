Поиск

Арташес Арутюнянц покинул пост президента ФК "Ростов"

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Арташес Арутюнянц оставил должность президента футбольного клуба "Ростов", сообщает пресс-служба клуба из Ростова-на-Дону.

"Это решение было непростым, так как "Ростов" для меня, как для ростовчанина, это не просто клуб. Это великая история нашего города, это тысячи преданных болельщиков по всей стране, это радость побед и горечь поражений, через которые мы вместе проходили на протяжении восьми лет", - приводятся в сообщении слова Арутюнянца.

Арутюнянц руководил клубом с 2017 года. При нем футболисты "Ростова" стали серебряными призерами Кубка России по футболу в сезоне 2024/2025, в сезоне 2022/2023 поднялись на 4-е место в турнирной таблице, что стало самой высокой позицией клуба при Арутюнянце.

футбол Ростов-на-Дону Ростов Арташес Арутюнянц
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сборная Англии первая в Европе пробилась на ЧМ-2026

Роналду стал рекордсменом по числу голов в отборочных турнирах ЧМ

Сборная России по футболу разгромила команду Боливии в товарищеском матче

Назван стартовый состав сборной России по футболу на матч с Боливией

CAS отклонил протесты на недопуск гимнастов Израиля на ЧМ

Умер трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Александр Дитятин

Умер трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Александр Дитятин

UFC анонсировал бой-реванш Петра Яна и Мераба Двалишвили в декабре

Россиянин Дорофеев признан лучшим игроком недели в НХЛ

Определились полуфиналисты молодежного ЧМ по футболу

Голевой пас Овечкина помог "Вашингтону" одолеть "Рейнджерс" в НХЛ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });