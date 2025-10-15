Назван расширенный состав сборной России по хоккею на Кубок Первого канала

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Представители 15 клубов Континентальной хоккейной лиги вошли в расширенный состав сборной России на Кубок Первого канала.

Состав опубликован на сайте Федерации хоккея, в нем присутствуют следующие игроки:

Вратари - Владимир Галкин ("Автомобилист"), Даниил Исаев ("Локомотив"), Андрей Мишуков, Никита Серебряков (оба – "Авангард"), Максим Моторыгин ("Динамо" М), Илья Набоков ("Металлург" Мг), Владислав Подъяпольский ("Динамо" М), Павел Хомченко (ХК "Сочи").

Защитники - Егор Аланов, Тимур Ахияров (оба – "Сибирь"), Ярослав Бусыгин, Дмитрий Юдин (оба – "Автомобилист"), Михаил Гуляев, Семен Чистяков, Дамир Шарипзянов (все – "Авангард"), Григорий Дронов, Сергей Телегин (оба – "Трактор"), Александр Елесин ("Локомотив"), Илья Карпухин ("Ак Барс"), Богдан Конюшков, Антон Силаев (оба – "Торпедо"), Никита Нестеров, Дмитрий Саморуков (оба – ЦСКА), Даниил Пыленков ("Динамо" М), Даниил Орлов ("Спартак"), Артем Сериков ("Нефтехимик").

Нападающие: Виталий Абрамов, Дмитрий Бучельников, Николай Коваленко, Прохор Полтапов, Максим Соркин (все – ЦСКА), Данил Аймурзин ("Севeрсталь"), Владимир Бутузов ("Сибирь"),Михаил Воробьев, Михаил Григоренко, Валентин Зыков, Матвей Короткий, Марат Хайруллин (все – СКА), Анатолий Голышев ("Автомобилист"), Сергей Гончарук ("Торпедо"), Никита Гусев, Максим Джиошвили, Артем Ильенко (все – "Динамо" М), Георгий Иванов, Артур Каюмов, Александр Радулов, Егор Сурин (все – "Локомотив"), Роман Канцеров, Дмитрий Силантьев (оба – "Металлург" Мг), Константин Окулов ("Авангард"), Павел Порядин ("Спартак"), Илья Сафонов ("Ак Барс"), Артур Тянулин (ХК "Сочи").

Главный тренер команды – Роман Ротенберг.

Кубок Первого канала пройдет в Новосибирске с 11 по 14 декабря. 13 декабря сборная России сыграет с Белоруссией, 14 декабря – с Казахстаном. Белоруссия и Казахстан встретятся 12 декабря, сутками ранее состоится хоккейный турнир формата 3х3.