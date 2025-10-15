Международная ассоциация бокса проведет в Белграде масштабные бои IBA

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев и президент Сербии Александр Вучич достигли соглашения о проведении в Белграде серии масштабных боксерских мероприятий под эгидой IBA в рамках мировой выставки "Экспо 2027".

Переговоры прошли в Белграде.

"Планируется проведение боев за звание чемпиона мира под эгидой IBA.PRO и IBA Bare Knuckle. Подготовка инфраструктуры идет на высочайшем уровне, и я уверен, что это будет лучший Экспо в истории, а также лучшие турниры в истории IBA", - сказал Кремлев, слова которого приводит пресс-служба IBA.

Президент Федерации бокса Сербии Ненад Боровчанин считает, что "Экспо 2027" "изменит облик Белграда и всей Сербии, оставив уникальное наследие — современную инфраструктуру и репутацию одного из самых гостеприимных городов мира".

"Белград станет площадкой, где рождаются новые идеи, дружба и взаимопонимание между людьми. Мы гордимся тем, что IBA выбрала именно нас для проведения своих крупнейших мероприятий. Это огромная честь и признание роли Сербии как страны спорта, силы и единства", - сказал Боровчанин.

Мировая выставка "Экспо 2027" продлится 93 дня — с 15 мая по 15 августа 2027 года. В мероприятии примут участие более 120 стран мира.