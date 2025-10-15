Поиск

Международная ассоциация бокса проведет в Белграде масштабные бои IBA

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев и президент Сербии Александр Вучич достигли соглашения о проведении в Белграде серии масштабных боксерских мероприятий под эгидой IBA в рамках мировой выставки "Экспо 2027".

Переговоры прошли в Белграде.

"Планируется проведение боев за звание чемпиона мира под эгидой IBA.PRO и IBA Bare Knuckle. Подготовка инфраструктуры идет на высочайшем уровне, и я уверен, что это будет лучший Экспо в истории, а также лучшие турниры в истории IBA", - сказал Кремлев, слова которого приводит пресс-служба IBA.

Президент Федерации бокса Сербии Ненад Боровчанин считает, что "Экспо 2027" "изменит облик Белграда и всей Сербии, оставив уникальное наследие — современную инфраструктуру и репутацию одного из самых гостеприимных городов мира".

"Белград станет площадкой, где рождаются новые идеи, дружба и взаимопонимание между людьми. Мы гордимся тем, что IBA выбрала именно нас для проведения своих крупнейших мероприятий. Это огромная честь и признание роли Сербии как страны спорта, силы и единства", - сказал Боровчанин.

Мировая выставка "Экспо 2027" продлится 93 дня — с 15 мая по 15 августа 2027 года. В мероприятии примут участие более 120 стран мира.

Александр Вучич бокс Умар Кремлев Белград IBA Сербия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Барселона" продлила контракт с Френки де Йонгом

"Барселона" продлила контракт с Френки де Йонгом

Сборная Англии первая в Европе пробилась на ЧМ-2026

Роналду стал рекордсменом по числу голов в отборочных турнирах ЧМ

Сборная России по футболу разгромила команду Боливии в товарищеском матче

Назван стартовый состав сборной России по футболу на матч с Боливией

CAS отклонил протесты на недопуск гимнастов Израиля на ЧМ

Умер трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Александр Дитятин

Умер трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Александр Дитятин

UFC анонсировал бой-реванш Петра Яна и Мераба Двалишвили в декабре

Россиянин Дорофеев признан лучшим игроком недели в НХЛ

Определились полуфиналисты молодежного ЧМ по футболу

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });