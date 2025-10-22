ЦСКА обыграл СКА в КХЛ

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА со счетом 4:3 победили петербургский СКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе ЦСКА голы провели Николай Коваленко (21-я минута), Иван Дроздов (34), Колби Уильямс (42), Даниэль Спронг (52).

Авторы голов у СКА: Николай Голдобин (3), Владислав Романов (50), Михаил Воробьев (59).

Обе команды представляют Западную конференцию. ЦСКА выиграл третий матч подряд и поднялся на седьмое место (20 очков). СКА – на девятой строчке (16).