Определились все четвертьфинальные пары Пути РПЛ Кубка России

Определились все четвертьфинальные пары Пути РПЛ Кубка России
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - По итогам группового этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу сформировался состав четвертьфинальных пар.

Они выглядят следующим образом:

  • "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Москва)
  • "Краснодар" - "Оренбург"
  • "Спартак" - "Локомотив" (оба - Москва)
  • ЦСКА (Москва) - "Динамо" (Махачкала)

В четвертьфинале команды проведут по два матча. Победители выходят в следующий этап, побежденные опускаются в нижнюю сетку турнира, Путь регионов.

Действующий обладатель Кубка России - ЦСКА.

футбол Кубок России
