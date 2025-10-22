Определились все четвертьфинальные пары Пути РПЛ Кубка России
Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - По итогам группового этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу сформировался состав четвертьфинальных пар.
Они выглядят следующим образом:
- "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Москва)
- "Краснодар" - "Оренбург"
- "Спартак" - "Локомотив" (оба - Москва)
- ЦСКА (Москва) - "Динамо" (Махачкала)
В четвертьфинале команды проведут по два матча. Победители выходят в следующий этап, побежденные опускаются в нижнюю сетку турнира, Путь регионов.
Действующий обладатель Кубка России - ЦСКА.