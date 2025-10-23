"Реал" победил "Ювентус" в Лиге чемпионов УЕФА

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Мадридский "Реал" со счетом 1:0 взял верх над туринским "Ювентусом" в третьем туре основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

На 57-й минуте гол провел Джуд Беллингем.

"Реал" замыкает группу команд, набравших максимальные 9 очков. По дополнительным показателям его опережают ПСЖ, "Бавария", "Интер", "Арсенал".

"Ювентус" - на 25-м месте, 2 очка.

Результаты остальных матчей среды

"Атлетик" - "Карабах" - 3:1

"Галатасарай" - "Буде-Глимт" - 3:1

"Айнтрахт" - "Ливерпуль" - 1:5

"Аталанта" - "Славия" - 0:0

"Бавария" - "Брюгге" - 4:0

"Монако" - "Тоттенхэм" - 0:0

"Спортинг" - "Марсель" - 2:1

"Челси" - "Аякс" - 5:1.

В соревновании принимают участие 36 команд, и все они были объединены в одну группу. Каждый клуб сыграет по восемь с разными командами (с четырьмя по разу дома, с четырьмя – в гостях).

Первые восемь команд напрямую выходят в 1/8 финала, еще 16 – в 1/16 финала, остальные выбывают из турнира.