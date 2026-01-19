Менеджер Тарасов усомнился в шансах Фигередо победить Умара Нурмагомедова

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Менеджер ММА Виталий Тарасов считает россиянина Умара Нурмагомедова фаворитом предстоящего боя с экс-чемпионом UFC в наилегчайшем весе бразильцем Дейвесоном Фигередо.

"Умар дает шансы всем своим соперникам, но только для того, чтобы безжалостно их забрать. Думаю, что-то в этом роде мы увидим и сейчас. Я верю, что у Фигередо будут моменты, но не верю, что он выиграет бой", - сказал Тарасов "Интерфаксу".

Этот поединок в легчайшем весе состоится 24 января на турнире UFC 324 В Лас-Вегасе.

На счету 30-летнего Нурмагомедова в смешанных единоборствах 19 побед при одном поражении. 38-летний Фигередо выиграл 25 боев, уступил в пяти поединках.