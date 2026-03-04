Поиск

ЦСКА победил "Краснодар" в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА со счетом 3:1 одержал победу над "Краснодаром" в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России по футболу.

Игра прошла на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве.

В составе ЦСКА отличились Кирилл Глебов (54-я минута), Даниил Круговой (68) и Матвей Кисляк (90+3). У гостей гол забил Мозес Кобнан (22).

На 19-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков не реализовал пенальти. На 72-й минуте за второе предупреждение с поля был удален защитник "Краснодара" Джон Гонсалес.

Ответный матч полуфинальной серии состоится 17 марта в Краснодаре.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА.

ЦСКА Краснодар футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Капризов стал лучшим снайпером в истории "Миннесоты" в НХЛ

"Барселона" разгромила "Атлетико", но выбыла из Кубка Испании

"Зенит" победил "Балтику" и вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России

Роналду выбыл на неопределенный срок из-за травмы

Футболист "Реала" Родриго пропустит ЧМ из-за травмы

Футболист "Реала" Родриго пропустит ЧМ из-за травмы

"Спартак" обыграл "Сочи" в перенесенном из-за БПЛА матче

ЦСКА уступил "Ахмату" в чемпионате России по футболу

Прерванный из-за воздушной тревоги матч КХЛ "Сочи" - "Торпедо" возобновлен

Матч РПЛ "Сочи" – "Спартак" перенесен на другую дату

Начало матча РПЛ "Сочи" - "Спартак" перенесли на час

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });