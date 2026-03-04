ЦСКА победил "Краснодар" в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА со счетом 3:1 одержал победу над "Краснодаром" в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России по футболу.

Игра прошла на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве.

В составе ЦСКА отличились Кирилл Глебов (54-я минута), Даниил Круговой (68) и Матвей Кисляк (90+3). У гостей гол забил Мозес Кобнан (22).

На 19-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков не реализовал пенальти. На 72-й минуте за второе предупреждение с поля был удален защитник "Краснодара" Джон Гонсалес.

Ответный матч полуфинальной серии состоится 17 марта в Краснодаре.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА.