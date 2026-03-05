Коростелев завоевал серебро в масс-старте на молодежном ЧМ по лыжным гонкам

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Российский лыжник Савелий Коростелев финишировал вторым в гонке с общего старта свободным стилем на 20 км на молодежном чемпионате мира 2026 года в норвежском Лиллехаммере.

Дистанцию он преодолел за 43 минуты 32,8 секунды, отстав от победителя 0,3 секунды.

Первое место занял немец Элиас Кек, его время – 43 минуты 32,5 секунды. Бронзовым призером стал представитель Канады Ксавье Маккивер (+0,6).

Коростелев – участник прошедших в феврале зимних Олимпийских игр-2026 в Италии. Его лучший результат – четвертое место в скиатлоне.