"Барселона" разгромила "Атлетико", но выбыла из Кубка Испании

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Футболисты мадридского "Атлетико" вышли в финал Кубка Испании, по сумме двух встреч победив "Барселону" в полуфинале.

Ответная встреча в Барселоне завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Голы провели: Марк Берналь (29-я минута), Рафинья (45+1, с пенальти), Марк Берналь (72).

Результат первого матча – 4:0 в пользу "Атлетико".

Соперник определится в паре "Реал Сосьедад" — "Атлетик" (1:0 после первого матча).

