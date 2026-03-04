Капризов стал лучшим снайпером в истории "Миннесоты" в НХЛ

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Российский хоккеист Кирилл Капризов установил рекорд "Миннесоты" по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

Он отметился точным броском в домашнем матче "Миннесоты" против клуба "Тампа-Бэй". В результате Капризов довел число голов до 220. Предыдущим рекордсменом "Миннесоты" был словацкий форвард Мариан Габорик – 219 голов.

28-летний Капризов перешел в "Миннесоту" из московского ЦСКА в 2020 году.

Что касается матча против "Тампы", "Миннесота" одержала победу со счетом 5:1. Помимо Капризова, из россиян в ее составе голом отметился форвард Яков Тренин.

У "Тампы" автором единственного гола стал российский нападающий Никита Кучеров. Вратарь команды россиянин Андрей Василевский отразил 17 бросков из 21.