"Зенит" победил "Балтику" и вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Петербургский "Зенит" со счетом 1:0 одержал выездную победу над калининградской "Балтикой" в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России по футболу.

Игра прошла в Калининграде.

Единственный мяч на 79-й минуте забил нападающий "Зенита" Александр Соболев.

В полуфинале "Зенит" встретится с победителем пары "Ростов" (Ростов-на-Дону) — "Динамо" (Махачкала), эти команды сыграют 4 марта.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА.

