Роналду выбыл на неопределенный срок из-за травмы

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду пропустит ближайшие матчи команды из-за диагностированного повреждения подколенного сухожилия. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Роналду приступил к программе реабилитации. На какой именно срок выбыл португальский футболист, не сообщается.

41-летний Роналду получил травму незадолго до окончания матча чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Файхи" (3:1) 28 февраля. Футболист был заменен на 81-й минуте.

