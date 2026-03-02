"Спартак" обыграл "Сочи" в перенесенном из-за БПЛА матче

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 3:2 взяли верх над "Сочи" в гостевом матче 19-го тура чемпионата России.

В составе "Спартака" голы забили Эсекьель Барко (22-я минута, с пенальти), Маркиньос (79), Пабло Солари (90+2).

Авторы голов в составе "Сочи": Александр Солдатенков (61), Владимир Ильин (90+10, с пенальти).

Матч в Сочи должен был пройти 1 марта, но был перенесен на следующий день из-за угроз БПЛА.

Между тем, это первая победа "Спартака" над сочинцами на их поле. "Сочи" выступает в РПЛ с сезона-2019/20 (с перерывом в сезоне 2024/25). Кроме того, игра стала первой официальной для "Спартака" после назначения на пост главного тренера испанца Хуана Карлоса Карседо.

В настоящий момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 32 очка. В тройку лидеров входят "Краснодар" (43), петербургский "Зенит" (42) и московский "Локомотив" (40).

"Сочи" располагается на последнем, 16-м месте, 9 очков.

19-м туром открылась программа весенней части чемпионата России. Матч "Сочи" - "Спартак" был последним в туре.

Следующий матч в рамках РПЛ "Спартак" проведет 9 марта в Москве против тольяттинского "Акрона". "Сочи" 7 марта в Нижнем Новгороде встретится с "Пари НН".