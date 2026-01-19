"Металлург" выиграл восьмой матч подряд в КХЛ

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты магнитогорского "Металлурга" со счетом 4:3 победили хабаровский "Амур" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча прошла в Хабаровске.

В составе "Металлурга" голы провели Сергей Толчинский (14-я минута), Дерек Барак" (42), Руслан Исхаков (56), Данила Паливко (59).

Авторы голов у упустившего победу "Амура": Олег Ли (24, 44), Ярослав Дыбленко (26).

"Металлург" выиграл восьмой матч подряд и, набрав 76 очков, лидирует как в Восточной конференции, так и в общей таблице.

У "Амура" седьмое поражение подряд, команда на девятом месте в Восточной конференции: 39 очков.