Даниил Медведев вышел в четвертый круг Australian Open

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил представителя Венгрии Фабиана Марожана в третьем круге турнира Большого шлема Australian Open-2026 в Мельбурне.

Результат встречи, растянувшейся на пять партий, - 6:7 (5:7), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3.

В мировом рейтинге Медведев занимает 12-е место и является первой ракеткой России. Марожан – 47-я ракетка мира.

Следующим соперником россиянина будет 29-я ракетка мира американский теннисист Лернер Тиен.