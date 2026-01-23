Мирра Андреева вышла в четвертый круг Australian Open

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Первая ракетка России Мирра Андреева победила румынскую теннисистку Елену Габриэлу Рузе в третьем круге проходящего в Мельбурне турнира Большого шлема Australian Open.

Результат – 6:3, 6:4 в пользу россиянки.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Андреева занимает седьмое место, Рузе – 79-е.

Следующей соперницей российской теннисистки будет представительница Украины Элина Свитолина (№12 в мировом рейтинге), выбившая из турнира россиянку Диану Шнайдер (22).