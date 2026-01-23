Поиск

Андрей Рублев выбыл из Australian Open

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев уступил аргентинцу Франсиско Черундоло в третьем круге проходящего в Мельбурне турнира Большого шлема Australian Open.

Результат – 6:3, 7:6 (7:4), 6:4 в пользу южноамериканца.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев занимает 15-е место, Черундоло – 21-е.

Рублев стал первым россиянином, выбывшим из AustralianOpenв мужском одиночном разряде. Изначально было заявлено три спортсмена из РФ; Даниил Медведев вышел в четвертый круг, Карену Хачанову еще предстоит сыграть в третьем круге.

Australian Open Андрей Рублев Даниил Медведев теннис Карен Хачанов Франсиско Черундоло
