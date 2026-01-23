Эстонию лишили ЧЕ по фехтованию из-за отказа россиянам в визе

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Международная федерация фехтования (FIE) перенесла чемпионат Европы из Эстонии во Францию.

Как сообщает Ohtuleht, перенос связан с отказом властей Эстонии предоставить визы нейтральным спортсменам из России и Белоруссии. Власти Эстонии должны были предоставить гарантии того, что визы выдадут всем спортсменам, однако этого сделано не было.

В самой федерации сообщили, что ЧЕ во Франции пройдет с 16 по 21 июня.

Ранее FIE разрешила россиянам выступать в международных командных соревнованиях. Чемпионат Европы должен стать первым стартом после возвращения.