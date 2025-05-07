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Российских фехтовальщиков допустили до международных командных турниров

Российских фехтовальщиков допустили до международных командных турниров
Фото Алексей Филиппов/РИА Новости

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Международная федерация фехтования (FIE) разрешила россиянам выступать в международных командных соревнованиях, сообщается на сайте FIE.

Представители России смогут выступить на турнирах под эгидой организации под нейтральным флагом. При этом федерация должна утвердить допуск спортсмена.

Первым соревнованием с участием российских фехтовальщиков может стать чемпионат Европы-2025 в июне.

Россияне были отстранены от международных соревнований в марте 2022 из-за ситуации на Украине. Позднее российским спортсменам разрешили выступать в индивидуальных турнирах также в качестве нейтральных атлетов. Однако ведущие отечественные фехтовальщики, в частности, Софья Великая, Яна Егорян, София Позднякова, допуск к стартам не получили.

FIE фехтование
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